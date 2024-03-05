المنظمة العربية للسياحة تهنئ المملكة بتحقيق مستهدف 100 مليون سائح

هنأت المنظمة العربية للسياحة، حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، لاحتفائها بتحقيق مستهدف الـ 100 مليون سائح، مما جعلها نموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت المنظمة في بيان أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح جهود وزارة السياحة بالمملكة في تحويل قطاع السفر والسياحة إلى محرك أساسي لعملية تنويع مصادر الدخل الاقتصادي والنمو لتحقيق هذا المستهدف وفقًا لرؤية المملكة 2030م، التي تعزز مكانة القطاع الخاص السعودي وقدرته على خلق مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة.

وثمنت المنظمة الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص والعمل معًا فريقًا واحدًا، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي وأسهم في تجاوز أعداد السواح الوافدين للمناطق السعودية رقم الـ 100 مليون سائح خلال عام 2023 وكان مخططًا له بحلول عام 2030 محققة معدل إنفاق يزيد على 250 مليار ريال.

وأكدت أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات لتوفير فرص العمل للشباب السعودى للانخراط بها حيث نتج عن ذلك توفير نحو 925.5 ألف وظيفة مما أدى لأن يحقق قطاع السياحة في المملكة قفزات نوعية كبيرة بلغت 100 مليون سائح من الداخل والخارج بنهاية عام 2023، محققة زيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2022؛ حيث بلغ عدد السياح الوافدين من الخارج 27.4 مليون سائح، بزيادة نسبتها 65% خلال الفترة نفسها.