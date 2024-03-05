عاجل| توقف تام في شبكة فودافون ومصدر: عقوبات مالية في إنتظار الشركة لتعويض العملاء

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شهدت شبكة فوادفون توقف تام عن العمل في بداية اليوم، ما ادي إلى تعطل الالاف من عملائها عن إجراء مكالمات أو الوصول إلى شبكة الانترنت.

ولم تعلق شركة فودافون مصر عن اسباب تعطل شبكتها عن العمل، وسط شكاوي من العملاء الذين اتهموا الشرة بعدم مراعة حقوقهم وتسببهم في الحاق خسائر فادهم لهم.

ووفقا لاخر الافصحات فقد بلغ عدد عملاء الفاتورة بفودافون مصر نحو 5.44 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي بينما بلغ عدد عملاء الكارت المدفوع مقدما 42.3 مليون مشترك ينهاية العام.

الماضي، ووصل متوسط العائد من عملاء الشركة إلى 82 جنيهًا شهريًا بينما وصل العائد من عملاء الكارت المدفوع مقدما إلي 74 جنيهًا شهريًا ووصل العائد من عملاء الفاتورة إلي 148 جنيهًا شهريًا.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات غرم شركة المصرية للاتصالات نحو 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطلا جسيما في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

وقال مصدر بقطاع الاتصالات، إن شركة فوادفون سوف يتم تغريمها اموال نظير انقطاع خدمات الاتصالات عن عملائها كما تم تغريم شركة المصرية للاتصالات.