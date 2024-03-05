الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تهيئ الروضة الشريفة لاستقبال شهر رمضان المبارك

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المسجد النبوي
المسجد النبوي

عمدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السجاد بتهيئة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي واستبدال سجاد الروضة الشريفة بالسجاد الجديد وفق أعلى المواصفات العالمية وذلك ضمن مشروع الاستعداد والتجهيز لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، وتوافد المسلمين من شتى بقاع الأرض.

 ويأتي تغيير وتجديد السجاد بالروضة الشريفة في إطار منظومة متكاملة من الخدمات تقوم بها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لتحقيق كل ما من شأنه التسهيل على الزائر لأدائه عباداته بالمسجد النبوي الشريف.

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