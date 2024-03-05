مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن عددًا من المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي ويوزع حقائب إيوائية في السودان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددا من المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي بجمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعددٌ من المسؤولين السودانيين، وفريق من المركز.

ويشمل التدشين دعم بالأجهزة الطبية لأقسام الطوارئ والعناية المكثفة والعمليات لعدة مستشفيات بسبع ولايات في السودان، منها خمسة مستشفيات بولايات شرق السودان، وثلاثة منها بمدينة بورتسودان هي مستشفى الأطفال والحوادث والتقدم، إضافة لمستشفى كسلا ومستشفى القضارف، يستفيد منها أكثر من 4 ملايين شخص، فيما جرى تزويد أقسام الطوارئ والعناية المكثفة والعمليات بالمستشفيات في مدن دنقلا والدبة وعطبرة وشندي وكوستي وود مدني بالأجهزة الطبية، استفاد منها أكثر من 5 ملايين شخص.

وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي تم إعادة تأهيل محطة الشاحنات لتحلية المياه بمدينة بورتسودان، يستفيد منها 750 ألف فرد في أكثر من 50 حيًا بمدينة بورتسودان، إضافة إلى إنشاء محطة تحلية مياه لتوفير مياه نقية صالحة للشرب، يستفيد منها 4 مستشفيات هي الحوادث والأطفال والصدرية والنفسية.

كما تشمل المشروعات التي دعمتها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة إنشاء محطة أكسجين علاجي جديدة لإنتاج 30 مترًا في الساعة بمستشفى الحوادث التعليمي؛ للإسهام في تغطية احتياج المدينة والولاية بمحلياتها المختلفة، فضلًا عن الصيانة الضرورية والعاجلة لمحطة الأكسجين بمستشفى عثمان دقنه.

كما شمل التدشين إنشاء 24 محطة سقيا حديثة تعمل بالطاقة الشمسية بولايات سنار والجزيرة والشمالية، يستفيد منها 300 ألف فرد.

وفي إطار منفصل، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 151 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية مروي بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 855 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوداني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.