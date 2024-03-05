مركز "إثراء" يعلن استمرار استقبال المشاركات في برنامج "الحلول الإبداعية" من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن استمرار التسجيل في برنامج الإقامة الخاص بـالحلول الإبداعية، في نسخته الرابعة، حتى نهاية شهر مايو المقبل، التي تضمنت العديد من المتغيرات للمشاركات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن لوحظ إقبال العديد من المهتمين في مجال التقنيات الغامرة والواقع الافتراضي، وارتفاع أعداد المتقدمين سنويًا.

ويستعد البرنامج للمشاركة في مؤتمر ليب في الفترة من 4 إلى 7 مارس الحالي بهدف التعرّف على الفرص الجديدة والتواصل مع خبراء التقنية في العالم.

وأوضح المركز أن البرنامج سيتوسع هذا العام في مجالات الطرح ليكون أكثر شمولية من حيث الأفكار، ويمكن للمشاركين الالتحاق على هيئة فرق ومجموعات بعد أن كان مقتصرًا على الأفراد، وسيعلن عن اختتام الدورة بالتزامن مع مؤتمر تنوين للإبداع، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج المميزة لمتقدمين سابقين للبرنامج، وستتاح الفرصة للمشاركين الذين لم يصلوا إلى مرحلة النهائيات لتقديم مشاريعهم مرة أخرى؛ لتحقيق متطلبات البرنامج القائم على استخدام التقنيات الغامرة والوسائط الرقمية على أيدي خبراء مختصين.

وأشار مركز "إثراء" إلى أبرز المشاريع التي وصلت إلى المرحلة الأخيرة في الدورة السابقة، مشروع "أوديورا" الفائز سلطان بن مسعود وهو أستاذ بجامعة الأميرة نورة، فمن خلال مشاركته في البرنامج ومن منطلق خبرته في مجال الإنتاج الصوتي تمكن من إنتاج عدد من الأحداث التاريخية القديمة ويستعد لإنتاج تجارب صوتية مرئية وقعت في مختلف المناطق.

يُذكر أن برنامج الإقامة الخاص بـالحلول الإبداعية يصُب في مسار سرد القصص وتصميم المنتجات الرقمية باستخدام التقنيات الغامرة كالواقع المعزز والافتراضي والمختلط حيث يستمر تدريب المتقدمين مدة 4 أشهر، يتمكنوا خلالها من التعمّق في العملية الإبداعية باكتشاف الأسس الريادية والتقنية والسردية على أيدي خبراء محليين وعالميين؛ وصولًا لإنتاج نماذج أولية وفي ختام البرنامج يعرض النماذج ضمن معرض يستهدف المستثمرين والخبراء في مجال الصناعات التقنية.