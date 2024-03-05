أبو الغيط يستقبل وزير خارجية سوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة

عربي ودولي
بوابة الفجر

استقبل الأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم 5 الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السيد فيصل المقداد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي، وذلك قبل يوم من انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (161). 
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على الحرب العدوانية التي تُباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والعجز العالمي عن وقف هذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عددٍ من عواصم القرار في العالم، والتي ما زالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل برغم انكشاف مدى وحشية هذه الحرب العدوانية ومخاصمتها لأبسط معايير الإنسانية والأخلاق.
وقال رشدي إن الأمين العام للجامعة عبر خلال اللقاء عن أن الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها هي مبادئ تُعد محل إجماع كامل من الدول العربية.

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