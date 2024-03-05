عاجل| شركة إماراتية تخطط لشراء 20% من مصر للتأمين

كشفت وكالة أنباء العالم العربي، أن هناك مساعي من شركة إماراتية للاستحواذ على حصة في شركة مصر للتأمين بعد نقل أصولها للصندوق السيادي تمهيد لضمها لبرنامج الطروحات الحكومية.

ولم تذكر الوكالة من هي الشركة الاماراتية التى تستهدف الاستحواذ على مصر للتأمين، كن اشارت وفقا لمصادر حكومية إلى أن الشركة تسعي لاقتناص حصة 20% من مصر للتأمين على أن يتم رفعها إلى 40%.

وشهد العام العام الماضي اصدرار قرار جمهور بنقل ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين بالكامل إلى صندوق مصر السيادي وذلك تمهيدا لطرح حصص في الشركات التابعة لها أمام مستثمري القطاع الخاص..

وسبق وأن كشفت الحكومة المصرية عن مساعيها لطرح كلا من مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالبورصة وذلك ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية والتى تسعي من خلاله لرفع ايرادات الحكومة من النقد الاجنبي.

وبحسب عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين فقد بلغ إجمالي أرباح اشركة نهاية العام الماضي 5.1 مليار جنيه فيما بلغ صافى الربح بعد الضريبة 3.5 مليار جنيه بمعدل نمو 28%.

تاتي مخطط شركة إماراتية للاستحواذ على مصر للتأمين بعد أيام قليلة من الاعلان عن استحواذ حكومة ابو ظبي على مشروع تطوير رأس الحكمة بقيمة إجمالية 35 مليار دولار وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.