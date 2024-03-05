وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني في مدينة جدة

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بوابة الفجر

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

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