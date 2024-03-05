تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر


وصلت 11 سفينة إلى ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة، والتي تم التداول عليها بالميناء 39 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء  أنه غادرت الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3760 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وقطاران آخران بعد أن فرغا 50 حاوية قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 4636 شاحنة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 60 ألفا و128 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84 ألفا و245 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و806 أطنان، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و561 طنا.

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