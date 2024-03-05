تفاصيل جلسة مجلس إدارة الزمالك مع عبدالواحد السيد بالسعودية

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، على عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق.

وكان ذلك على هامش المران الذي أقيم على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

تم خلال هذة الجلسة تبادل الحديث، والاطمئنان من عبد الواحد السيد على كافة الأمور والتفاصيل الإدارية الخاصة بالفريق، والاستعدادات للمواجهة المقبلة، والتأكيد على توفير كل سبل الدعم استعدادًا لنهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس مصر

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري على ستاد الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

