عاجل.. ترامب يفوز في 8 ولايات خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الثلاثاء الكبير

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بوابة الفجر

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 8 ولايات، بينها تكساس، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وفق ما أفادت شبكات تلفزيونية أمريكية.

وجاء الإعلان عن فوز ترامب مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، حسب "فرانس برس".

ومن المتوقع أن يحقق الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الابيض بعد أن أطاح به الديموقراطي جو بايدن عام 2020، فوزا كاسحا في الولايات ال15 الثلاثاء في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

وأعرب ترامب من على منصته "تروث سوشال" عن شكره لولايات الأباما وأركنسو وماين ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى.

ولم تتمكن منافسة ترامب، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من عرقلة تقدمه القوي لنيل الترشيح، لكنها حتى الآن ترفض الانسحاب من السباق.

وعلى الجانب الديموقراطي حصد بايدن الفوز في 11 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات أميركية.

وتُظهر استطلاعات مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" الإعلامية أن ترامب البالغ 77 عاما يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

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