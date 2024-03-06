بايدن يفوز في 4 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

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حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن أول فوز له، في يوم الثلاثاء الكبير، للانتخابات التمهيدية، بالحصول على ثقة الديمقراطيين في ولاية أيوا، وذلك بنسبة أكثر من 90%، كما حقق فوزًا في ولايات فيرجينيا وفيرمونت كارولينا الشمالية.

ويصوت الناخبون الأمريكيون في 15 ولاية ومنطقة في إطار يوم "الثلاثاء الكبير"، الذي يشكل محطة حاسمة في أجندة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويتوقع أن يؤكد حتمية المواجهة بين جو بايدن ودونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن بايدن يتجه للفوز في ولايات أوكلاهوما وألاباما وتينيسي وماساتشوستس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الثلاثاء الكبير.

وتجرى انتخابات "الثلاثاء الكبير" في ولايات ألاباما وألاسكا وأركنسا وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس ويوتا وفيرمونت وفيرجينيا. وصوت أيضا إقليم واحد، هو ساموا الأميركية.

جو بايدن الثلاثاء الكبير انتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب
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