عاجل.. ترامب يعلن بوضوح دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة

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ترامب

أعرب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، في تصريح هو الأكثر وضوحا له حتى الآن بشأن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وعندما سُئل ترامب خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن كان يقف "في معسكر إسرائيل"، أجاب بـ "نعم".

وعاد محاوره ليسأله ما إذا كان "موافقا" على الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها في غزة، فرد الرئيس السابق الأمريكي بالقول: "يجب عليك إنهاء المشكلة".

ويتعرض الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، الذي أصبح من شبه المؤكد أن ترامب سينافسه في انتخابات نوفمبر الرئاسية، لانتقادات دولية ومن قاعدته الديمقراطية، بسبب دعمه لإسرائيل، مع ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين في غزة وشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع.

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