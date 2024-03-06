التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون يتجاوز 55 مليار ريال

سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًا سنويًا بنسبة 13%، وبقيمة بلغت نحو 6،363 مليار ريال، ليبلغ مستويات 55،583 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مقارنة بمستوى 49،219 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022م.

وأظهرت البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الرابع الصادر من الهيئة العامة السعودية للإحصاء، أن الميزان التجاري للسعودية مع دول مجلس التعاون حقق فائضًا تقدر قيمته بنحو 13،035 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 34،309 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مثلت نحو 11.5% تقريبًا من الإجمالي العام لصادرات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 297،902 مليار ريال.

وأشارت، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن إجمالي الورادات بلغ نحو 21،274 مليار ريال، مثلت نحو 10.6% تقريبًا من الإجمالي العام لواردات المملكة لكافة دول العالم، والبالغة نحو 201،407 مليار ريال.

وبينت أن الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية، وتشمل إعادة التصدير، بلغت ما قيمته 20،785 مليار ريال تقريبًا، محققة نموًا سنويًا بنسبة 42% وبقيمة زيادة تقدر بـ 6،129 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 14،656 مليار ريال في الربع الرابع 2022م.

وأوضحت أن بيانات التبادل التجاري السعودي غير النفطي مع دول مجلس التعاون جاءت على النحو النحو التالي؛ بالمرتبة الأولى دولة الإمارات بقيمة 13،990 مليار ريال، مثلت نحو 67.3% من إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير لدول المجلس، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 2،295 مليار ريال وبنسبة مثلت 11.04% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بقيمة 1،819 مليار ريال وبنسبة 8.8% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 1،447 مليار ريال، وبنسبة مثلت 7% من الإجمالي، وخامسًا سلطنة عمان بقيمة 1،234 مليار ريال وبنسبة 6% من الإجمالي.