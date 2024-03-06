تكليف المهندس رأفت هندى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر الدكتور  عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتكليف المهندس رأفت عبد العزيز فهمى محمد أمين هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز.

 وذلك خلفا للمهندس حسام عبداللاه شعبان موسى الجمل الذى قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

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