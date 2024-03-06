عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة جديدة بفائدة 30 %

الاقتصاد
بوابة الفجر

طرح البنك الاهلى المصرى شهادة جديدة  ثلاث سنوات متناقصة بعائد سنوى 30٪؜ السنة الاولى و25٪؜ للسنة الثانية و20٪؜ للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26٪؜ للسنة الاولى و22٪؜ للسنة الثانية و18٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024. 

كما قرر البنك تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريا. 

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪؜ تصرف بنهاية المدة و23.5٪؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪؜ بدورية صرف العائد يوميا.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. فى اجتماع استثنائى.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 6 %

فوز الهلال بثنائية أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا

عاجل| أسعار الدولار بالبنوك بعد رفع الفائدة 600 نقطة أساس

عاجل: فودافون تقدم تعويضات للعملاء.. تعويضات كبيرة بسبب انقطاع الخدمة

عاجل.. البنك المركزي: تحديد سعر الصرف سيتم وفقا لاليات السوق

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة جديدة بفائدة 30 %

عاجل.. أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فى اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء

الهلال يُسقط الاتحاد بثنائية في دوري أبطال آسيا.. شاهد أهداف مباراة الاتحاد والهلال 5-3-2024