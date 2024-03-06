ماذا تعرف عن البنك المركزي المصري ومسئوليته؟

مع تداول أخبار حول اجتماع استثنائي لبنك المركزي المصري، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن مسؤولية البنك المركزي المصري.



لذلك قمنا من خلال هذا التقرير بعرض كافة التفاصيل حول البنك المركزي المصري.

البنك المركزي المصري



البنك المركزي المصري هو البنك المركزي الرسمي لجمهورية مصر العربية، أنشأ طبقًا لقانون 250 لسنة 1960 ككيان مستقل وبنك رسمي للحكومة المصرية، ومن مسؤوليات البنك المركزي، الآتي: إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه المصري، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.

أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 “قانون النظام المصرفي والعملة” كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.

مسؤوليات البنك المركزي



1- إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته.

2- صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها.



3- المحافظة على استقرار الجنيه المصري.

4- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة.



5- الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.

آخر 5 محافظين للبنك المركزي



تولى محمود أبو العيون رئاسة البنك المركزي في نوفمبر 2001 حتى نوفمبر 2003، ثم بعد ذلك فاروق العقدة من ديسمبر 2003، حتي فبراير 2013، ثم هشام رامز من فبراير 2013 حتي نوفمبر 2015، ثم طارق عامر من نوفمبر 2015 حتي أغسطس 2022، ثم مؤخرا حسن عبد الله من أغسطس 2022 حتى الآن.

عناوين فروع البنك المركزي



يوجد للبنك المركزي فرع فى وسط البلد وهو فرع واحد، بـ 147 ش محمد فريد، وفرع فى العتبة، بـ 54 ش الجمهورية، ورقم الخط الساخن للبنك المركزي 16777.

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