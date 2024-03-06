عاجل | البنك الأهلي يرفع العائد على الجنية إلى 30% للقضاء على السوق السوداء

أعلن البنك الأهلي المصري طرح شهادات بفائدة 30% متناقصة لمدة ثلاث سنوات وذلك في اعقاب قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في إطار سعية لاستهداف مستويات تضخم مستقرة والتحول نحو سعر صرف مرن.

تفاصيل شهادات 30% :

وتمنح الشهادة الجديدة من البنك الأهلي سعر عائد في السنة الأولي 30% والثانية 25% والثالثة 20% على أن يتم صرف العائد سنويا.

وسيواصل البنك الأهلي بالتزامن مع إصدار شهادات 30% في طرح شهاجات بعائد 27% لمدة سنة ؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5٪؜ تصرف العائد شهريا .

البنك المركزي يرفع الفائدة 600 نقطة اساس:

أعلنن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أنه استمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

التحول إلى سعر صرف مرن :

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.