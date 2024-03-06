بعد قرار رفع الفائدة.. ننشر تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي المصري (مفاجأة)

قرر البنك الأهلي المصري، طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20 % للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية.

وقرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار جديدة بأعلى عائد في السوق، حيث جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي.

تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي المصري

وقرر المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي المصري، ننشر لكم ما يلي:-

شهادة ثلاث سنوات متناقصة

السنة الأولى 30%

السنة الثانية 25%

السنة الثالثة 20%

صرف العائد سنويا

ومنذ قليل، قد أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق

وقال البنك المركزي: «توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي».