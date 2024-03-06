بعد قرار رفع الفائدة.. ننشر تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي المصري (مفاجأة)

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البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري، طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20 % للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية.

وقرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار جديدة بأعلى عائد في السوق، حيث جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي.

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 تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي المصري 

وقرر المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي المصري، ننشر لكم ما يلي:-

  • شهادة ثلاث سنوات متناقصة 
  • السنة الأولى 30%
  • السنة الثانية 25%
  • السنة الثالثة 20%
  • صرف العائد سنويا

ومنذ قليل، قد أعلن  البنك المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق

وقال البنك المركزي: «توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي».

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