عاجل| بعائد 30%.. طرح شهادة جديدة من البنك الاهلي المصري

كشف البنك الاهلى المصري عن شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى 30%؜ السنة الاولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة، حيث يصرف العائد بدورية سنوية.

طرح شهادة جديدة من البنك الاهلي المصري

كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة، من أجل ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

وتم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26%؜ للسنة الاولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.



ومن جهتها، قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.

ومع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23%؜ بدورية صرف العائد يوميا.

