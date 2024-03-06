عاجل| بعائد 30%.. طرح شهادة جديدة من البنك الاهلي المصري
كشف البنك الاهلى المصري عن شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الاولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، حيث يصرف العائد بدورية سنوية.
طرح شهادة جديدة من البنك الاهلي المصري
كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة، من أجل ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
وتم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26% للسنة الاولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
ومن جهتها، قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.
ومع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23% بدورية صرف العائد يوميا.