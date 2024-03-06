عاجل.. البنك الأهلي يكشف مصير شهادة الـ 27 % بعد رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن البنك الأهلي المصري عن استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪؜ تصرف بنهاية المدة و23.5٪؜ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪؜ بدورية صرف العائد يوميا.

يأتى ذلك بعد أن طرح البنك ا شهادة جديدة  ثلاث سنوات متناقصة بعائد سنوى 30٪؜ السنة الاولى و25٪؜ للسنة الثانية و20٪؜ للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26٪؜ للسنة الاولى و22٪؜ للسنة الثانية و18٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

كما قرر البنك تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريا.

 

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