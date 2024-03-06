عاجل.. البنك الأهلي يكشف مصير شهادة الـ 27 % بعد رفع أسعار الفائدة
أعلن البنك الأهلي المصري عن استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪ تصرف بنهاية المدة و23.5٪ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا.
يأتى ذلك بعد أن طرح البنك ا شهادة جديدة ثلاث سنوات متناقصة بعائد سنوى 30٪ السنة الاولى و25٪ للسنة الثانية و20٪ للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26٪ للسنة الاولى و22٪ للسنة الثانية و18٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
كما قرر البنك تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪ بدورية صرف العائد شهريا.