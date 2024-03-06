غزل المحلة يستضيف بتروجت في مواجهة صعبة

يحل فريق بتروچت بقيادة "السيد عيد" ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة بقيادة "أحمد عيد عبدالملك" في الثالثة والنصف عصر "الآربعاء" باستاد غزل المحلة، في مواجهة شرسة يتطلع فيها الفريق البترولي لتحقيق الانتصار وتأكيد صدراته لقمة دوري المحترفين والاقتراب بقوة من حسم بطاقة الصعود.

فيما يطمح الفريق المحلاوي تحقيق الفوز ومواصلة الزحف لقمة الترتيب والظفر بوصافة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع وادي دجله وحرس الحدود ولاڤيينا على خطف بطاقة الصعود الثانية.

يدخل فريق غزل المحلة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة النتائج الإيجابية في الأسابيع الأربع السابقة وكان أخرها تحويل تأخره أمام السكة الحديد إلى تعادل في الوقت القاتل وهو التعادل الذي حافظ لزعيم الدلتا على حظوظه في المنافسة، إذ يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد (43) نقطة، بعدما نجح في مرحلة الصعود في تحقيق الفوز في مباراتين على القناة (2-0) وطنطا (3-0) والتعادل في مباراتين مع وادي دجله (0-0) والسكة الحديد (1-1) .

فيما يدخل بتروجيت اللقاء وهو منفردًا بصدارة قمة جدول الترتيب وبفارق عشر نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه قبل خمس لقاءات من نهاية المسابقة ويبحث الفريق البترولي تحقيق الانتصار لحسم التأهل قبل فترة التوقف، إذ يدخل بتروجيت اللقاء وهو في المركز الأول برصيد (53) نقطة بعدما نجح في مرحلة الصعود في تحقيق الفوز في مباراتين على طنطا (2-1) والقناة (1-0) وتعادل الفريق البترولي في مباراتين آمام حرس الحدود ولاڤيينا (1-1)،