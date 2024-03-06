عاجل| سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية وشركات الصرافة، اليوم الأربعاء، مع تزايد حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ونستعرض لكم ضمن ما يقدمه موقع الفجر الإلكتروني تفاصيل حول أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة اليوم الأربعاء 6 مارس 2024.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

وعن سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

ومن جهته، سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، وسعر 8.22 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي – مصر سعر 8.18 جنيه للبيع وسعر 8.25 جنيه للشراء

فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر 8.22 جنيه، للشراء وسعر 8.25 جنيه للبيع.

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