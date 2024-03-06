رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يفتتح معرض " أهلا رمضان " للسلع الغذائية بالمدينة

الاقتصاد
بوابة الفجر

افتتح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وممثلو المجتمع المدنى معرض "أهلا رمضان  " للسلع الغذائية المقام بالمدينة بالتنسيق بين جهاز المدينة،  والغرفة التجارية، وذلك في إطار إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة،  للتخفيف عن  المواطنين.  


وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن المعرض يقام أمام الحديقة المركزية بوسط المدينة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية، واللحوم والخضراوات، بأسعار مخفضة وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. 


وفي سياق متصل، شهد الدكتور مهندس محمد خلف الله، فعاليات نهائى بطولة الجمهورية للناشئين للسباحة تحت رعاية الاتحاد المصري للسباحة، والتى أقيمت  بنادى أولمبيا بمدينة دمياط الجديدة، وشهدت مسابقات البطولة منافسات قوية لمشاركة نخبة من لاعبى المنتخبات المصرية للسباحة فى مختلف الفئات العمرية للناشئين.


وقام رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، وأعضاء الاتحاد المصرى، ورئيس منطقة دمياط للسباحة بتسليم الميداليات للفائزين بالبطولة، مؤكدًا إتاحة مختلف أوجه الأنشطة الرياضية بالمدينة، لما يتوافر بها من بنية أساسية لنوادٍ رياضية، وأندية خاصة، وملاعب مفتوحة لخدمة ابناء المدينة وقطاع الرياضة.
 

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