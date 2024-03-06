المعهد القومي للاتصالات يطلق ورشة عمل "الطريق نحو المدن الذكية المركزة على الأفراد" الأحد المقبل

يستضيف المعهد القومي للاتصالات ورشة عمل بعنوان "الطريق نحو المدن الذكية المركزة على الأفراد"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك يوم الأحد 10 مارس، في مقر المعهد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي حول المدن الذكية المركزة على الأفراد ومستقبل التنمية الحضرية، مع التركيز على كيفية تواجد التوازن بين الاستدامة والتكنولوجيا ورفاهية المجتمع لصياغة مدن مزدهرة ومرنة في المستقبل. كما تتناول الورشة استكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في التخطيط الحضري وتطوير المدن الذكية.