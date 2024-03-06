عاجل| بعد قرار البنك المركزي اليوم.. تحرك جديد في سعر الذهب (كم يبلغ عيار 21 الأن؟)

نستعرض لكم ضمن النقاط التالية أبرز التفاصيل حول سعر الذهب الأن عيار 21 وجميع الأعيرة وخاصة بعد قرار البنك المركزي اليوم، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وتحرير سعر الصرف.

تحرك جديد في سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس بالأسواق المحلية، حيث صعدالجرام نحو 70 جنيهًا وفقا للأسعار المعلنة من قبل شعبة الذهب، وجاء هذا بالرغم من تراجع سعر الذهب عالميا بقيمة دولارين في سعر الأوقية.

كم يبلغ عيار 21 الأن؟

كما سجل سعر الذهب عيار 21 حسب الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية نحو 3000 جنيها، وجاء ذلك، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى 2930 جنيها، فيما تتراوح قيمة المصنعية عادةً بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام

سعر الذهب اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3428 جنيها. سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 3000 جنيه. سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها. وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2000 جنيهًا. بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24000 جنيه. بلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب 2126 دولار.

تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأكد البنك المركزي، في بيانه، على التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال:

الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

ومن جهته، قال المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.

رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس

وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يهدف إلى تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. السيطرة على التوقعات التضخمية، الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.