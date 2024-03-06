عاجل| سعر الدولار في البنوك الأن بعد قرار البنك المركزي اليوم

سعر الدولار في البنوك الأن.. بعد قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة وتحرير الصرف، ارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بمقدار أكثر من 20 جنيه دفعة واحدة بعد القرار الصادر من المركزي اليوم برفع الفائدة لـ 6%، وجاء ذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024.

سعر الدولار في البنوك الأن

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر، مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، نحو 50.30جنيهًا للشراء، ونحو 50.40 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي، في البنك التجاري الدولي - مصر، نحو 50.50جنيه للشراء، ونحو 50.60 جنيهًا للبيع.

فيما سجل سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيهًا للشراء وسجل سعر 30.95 جنيهًا للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيهًا للشراء ونحو30.93 جنيهًا للبيع.



