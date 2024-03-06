عاجل| مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم في البنوك (بيع وشراء)

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الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر لكم ضمن النقاط التالية عبر موقع الفجر الإلكتروني تفاصيل حول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-3-2024، بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، بعد قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة.

مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم في البنوك 

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى 12.37 جنيه للشراء، و12.41 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 12.32 جنيه للشراء، و12.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وإليكم ضمن النقاط التالية سعر الريال السعودي في كل البنوك المصرية والسوق المصرفية:-

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.37  جنيه للشراء.
12.41  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.32 جنيه للشراء.
12.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.54  جنيه للشراء.
12.59  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

12.20 جنيه للشراء.
12.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

12.66 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

11.87  جنيه للشراء.
12.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.
12.59 جنيه للبيع.
 

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