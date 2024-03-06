مواعيد أذان الفجر والمغرب رمضان 2024: بداية شهر الصيام والتفاصيل الفلكية

إسلاميات
بوابة الفجر

باقتراب شهر رمضان المبارك 2024، يسعى الكثيرون للتعرف على مواعيد أذان الفجر والمغرب في أول أيامه، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاثنين المقبل، 11 مارس، سيكون أول أيام الشهر الكريم. 

txt

رمضان 2024... تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "تل الراهب"

txt

دار الإفتاء تعلن عن خطتها في شهر رمضان المبارك

في هذا السياق، يُعلن موعد أذان الفجر عند الساعة 4:43 صباحًا، وموعد أذان المغرب عند الساعة 6:01 مساءً. 

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، سيمتد لمدة 30 يومًا، بدءًا من الاثنين 11 مارس، الذي يتميز بأقل عدد من ساعات الصيام، حيث تصل مدة الصيام فيه إلى 13 ساعة و18 دقيقة. 

وينتهي شهر رمضان في 9 أبريل بأطول أيام الصيام، حيث يصل عدد ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و14 دقيقة.

رمضان الإفطار‎ إفطار رمضان أذان المغرب الفجر موعد الافطار موعد السحور
Elfagr.org

مواد متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث محمد محمود الثانية"
ads

الأكثر قراءة

عاجل| بعد قرار البنك المركزي اليوم.. تحرك جديد في سعر الذهب (كم يبلغ عيار 21 الأن؟)

عاجل| الدولار رايح على فين؟.. «الفجر» يكشف مصير أسعار العملة والسلع بعد رفع الفائدة 6%

فوز الهلال بثنائية أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا

عاجل| مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم في البنوك (بيع وشراء)

عاجل| لماذا تم تحرير سعر الصرف في مصر؟

عاجل: سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في مصر

توقعات بنهاية ظاهرة السوق السوداء للدولار: قرار تحرير سعر الصرف يفتح أفقًا للاستقرار الاقتصادي في مصر

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة