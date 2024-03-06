مواعيد أذان الفجر والمغرب رمضان 2024: بداية شهر الصيام والتفاصيل الفلكية

باقتراب شهر رمضان المبارك 2024، يسعى الكثيرون للتعرف على مواعيد أذان الفجر والمغرب في أول أيامه، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاثنين المقبل، 11 مارس، سيكون أول أيام الشهر الكريم.

في هذا السياق، يُعلن موعد أذان الفجر عند الساعة 4:43 صباحًا، وموعد أذان المغرب عند الساعة 6:01 مساءً.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، سيمتد لمدة 30 يومًا، بدءًا من الاثنين 11 مارس، الذي يتميز بأقل عدد من ساعات الصيام، حيث تصل مدة الصيام فيه إلى 13 ساعة و18 دقيقة.

وينتهي شهر رمضان في 9 أبريل بأطول أيام الصيام، حيث يصل عدد ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و14 دقيقة.