تسريب خاص لبرنامج رامز جلال الجديد برمضان 2024

بالتزامن مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من المتابعين للبرامج الرمضانية خاصة برامج رامز جلال عن موعد البرنامج ومتابعة التسريبات الخاصة بالموعد والقنوات الناقلة وضحايا البرنامج.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن برنامج رامز جلال الجديد "رامز جاب من الأخر" في رمضان 2024.

ضحايا برنامج رامز جاب من الأخر

بعد الإعلان الترويجي الذي تم إطلاق برنامج المقالب لرامز جلال، فقد بدأ الجمهور في البحث عن قائمة النجوم الذين سيكونون ضحية لحلقات برنامج رامز جلال لعام 2024، حيث يقوم رامز عادة بدعوة نحو 30 ضيفا لظهورهم في 30 حلقة خلال شهر رمضان الكريم، فقد تم الكشف مؤخرا عن أسماء الذين سيسقطون في فخ رامز في الموسم الحالي.

كما نعلم أن برنامج رامز بشعبية كبيرة يتمتع بشعبية كبيرة، حيث يمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بأوقات مثيرة وممتعة، كما يتم تصوير البرنامج في مدينة دبي أما المقالب سوف تكون في مدينة الألعاب التي تضم مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية ومن أهمها بيت الأهوال الذي يعتبر المحور الرئيسي للمقالب.

أجور ضحايا برنامج رامز

قامت الشركة المنتجة لبرنامج رامز جلال عام 2024 بالإعلان عن بعض التفاصيل المتعلقة بميزانية البرنامج، حيث كشفت عن اقتراب التكلفة من 90 مليون دولار وتكلفة أجور الضيوف التي تصل إلى 75 مليون دولار.

أيضًا تساءل عدد من محبي برنامج رامز جلال عن أجره عند تقديمه للبرنامج سنويًا، حيث تم تداول بعض التصريحات من قبل مقربين منه بشأن قيمة الأجر الذي يحصل عليه عن تقديم البرامج والمقالب، حيث يقال أنه يحصل على ٤ ملايين دولار، كما يتم دفع ٢٠ أو ٤٠ ألف دولار لبعض الفنانين الذين يظهرون في برنامجه، بالإضافة إلى دفع ٤٠ مليون دولار لبعض المشاهير العالميين الذين يتم استضافتهم في البرنامج.

أسماء الضحايا في برنامج رامز جلال 2024

كما تم تسريب قائمة المشتركين في برنامج في رمضان 2024 ومن المتوقع أن يحتوي على العديد من المفاجآت، ومن بين الشخصيات الشهيرة هي كالآتي: