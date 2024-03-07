تعرف على موعد رمضان فلكيًا في دولة الجزائر، كل عام وأنتم بخير! في هذا الزمن المبارك من كل عام، ينتاب المسلمون حول العالم شغف وفرحة بقدوم شهر رمضان المبارك، الذي يحمل في طياته العديد من الخيرات والبركات للأمة الإسلامية. ففي هذا الشهر الفضيل، تتزايد صلة الأرحام، وتزداد الروحانيات، وتتضاعف العبادات والطاعات لله -عز وجل-، مثل صلاة التراويح والتهجد وإعطاء الصدقات.

ومن لطائف شهر رمضان أنه يعد بالعديد من الفضائل للمسلمين، إذ يكون أوله رحمة من الله -عز وجل-، وأوسطه مغفرة، وآخره عتقًا من النار بإذن الله -سبحانه وتعالى-. كما يتزايد فيه العطاء والتسامح ومساعدة المحتاجين.

تنتظر المسلمون في دولة الجزائر بشغف موعد حلول شهر رمضان المبارك، وتتساءل الجميع عن موعد يوم الشك، الذي يحدد بداية الشهر الكريم. دولة الجزائر كغيرها من الدول الإسلامية تحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، ولذلك يكثر الاهتمام بتحديد موعد رمضان فيها.

في السطور القادمة، سنتناول موعد يوم الشك الذي يسبق بداية شهر رمضان المبارك في دولة الجزائر، لذا ترقبوا المزيد.

متي موعد ليلة الشك رمضان 1445 في دولة الجزائر

يتساءل المسلمون في دولة الجزائر وفي أنحاء العالم عن ليلة الشك في رمضان 1445 وقد أعلنت وزارة الشؤون الدينية بدولة الجزائر أن يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 من شهر مارس 2024 هو موعد استطلاع هلال رمضان فمن المؤكد أن ليلة الشك تكون يوم 29 من شهر شعبان، وذلك اليوم هو موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك فإذا كان يوم 29 شعبان هو المتمم لشهر شعبان فلا يجوز صيامه؛ لأن اليوم التالي له هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

متي موعد غرة شهر رمضان 2024 بالجزائر؟

من المتبع داخل دولة الجزائر أنه يتم عقد اجتماع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتحديد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك ويكون ذلك يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان 1445 هجريًا الموافق 10 من شهر مارس 2024 ميلاديًا وبناءًا عليه فإن أول أيام رمضان هو يوم الأثنين الموافق 11 من شهر مارس وذلك بالاحتمالات الفلكية أهله الله -عز وجل- على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

في هذه الآونة يبحث الكثير من المسلمين على تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لإرسالها للأهل والأصدقاء، ونوضح لكم بعضها في الآتي: