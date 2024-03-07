تعرف على موعد بداية شهر رمضان 1445 فلكيا، مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًّا، يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد بدايته، حيث يعتبر هذا الشهر المبارك من أهم الأشهر في التقويم الإسلامي، وينتظره المسلمون بشوق وحماس.

يحرص المسلمون في شهر رمضان على الاكثار من الطاعات والعبادات، فهو شهر الرحمة والغفران، وفرصة لتقرب الناس إلى الله -عز وجل- من خلال الصيام والصلاة وقراءة القرآن الكريم.

وبناءً على الدراسات الفلكية، يتم تحديد الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان المبارك، حيث يُتوقع رؤية هلال رمضان في الأيام القليلة القادمة. وبالتالي، يترقب المسلمون الإعلان الرسمي من الجهات المختصة حول موعد بداية الشهر الفضيل.

فلنترقب معًا هذا الحدث العظيم، ولنستعد لاستقبال شهر الصيام والعبادة بكل انشغال واهتمام. تابعونا للمزيد من المعلومات والتحديثات حول بداية شهر رمضان المبارك.

موعد بداية شهر رمضان 1445

اقتربت نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان لذلك يتساءل المسلمون عن موعد بداية شهر رمضان المبارك، ومن الجدير ذكره أنه يتم تحديد موعد بداية شهر رمضان المبارك عن طريق استطلاع الهلال.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان في يوم 29 من شهر شعبان لعام 1445 الموافق 10 من شهر مارس لعام 2024، وبناءًا على الدراسات الفلكية فإنه من المتوقع أن 1 من شهر رمضان 1445 يوافق 11 من شهر مارس 2024، ولكن يتم تحديد الموعد فحسب وفقًا لاستطلاع الهلال.

تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2024

يعتبر شهر رمضان المبارك من الأشهر المحببة بشكل كبير بالنسبة للمسلمين، لذلك مع اقتراب شهر رمضان الفضيل يبحث المسلمون عن تهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لإرسالها للأهل والأصدقاء، ونتناول بعضها في الآتي: