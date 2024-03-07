هشام زكريا: رحلت من أسوان بسبب مشاكل الإدارة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
أكد هشام زكريا المدير الفنى السابق لأسوان أنه اتفق مع إدارة النادي على الرحيل قبل مباراة وى الأخيرة بسبب الخلافات الموجودة بينه وبين معتز فقير المشرف على الفريق وتجاهل مجلس الإدارة لاحتياجات اللاعبين وتأخر صرف مستحقاتهم المالية اكثر من مرة.

وأضاف زكريا أنه تنازل عن قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه فى العقد وقيمته شهرين من أجل جماهير النادى التى دائما تدعمه وتسانده فى المباريات. 

ويقترب زكريا حاليا من التدريب في الدورى العراقي بعدما وصلت المفاوضات بينه وبين احد الأندية العراقيه إلى مرحلة متقدمه للغاية عبر واسطة وكيل لاعبين مصرى.

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