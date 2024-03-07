زيارة ملهمة لذوي القدرات والهمم إلى العاصمة الإدارية الجديدة





في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضور سيادته لاحتفالية "قادرون باختلاف" بتعزيز دمج واهتمام المجتمع بذوي القدرات والهمم، نظمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، رحلة استكشافية لعدد 50 فرد من أصحاب الهمم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



تم تنظيم هذه الزيارة لأصحاب الهمم بهدف توفير فرصة فريدة لاستكشاف المعالم الحضرية والمشاريع الضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يعكس التزام الحكومة بالنهوض بكافة المشروعات القومية وتمكين ودمج هذه الشريحة المهمة من المجتمع.



وأعرب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن سعادته بهذه الزيارة التفاعلية والتحفيزية، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم يعد من الأولويات القصوى وتفعيل دورها الاجتماعي والمساهمة الفعالة في دعم وتمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع، وهو ما يتجلى في إطلاق مبادرة "قادرون باختلاف". وأكد أهمية تنفيذ هذه الزيارات الرائدة في تعزيز الوعي والتفاعل المجتمعي مع قضايا ذوي الهمم والاهتمام بهم.



وصرح عباس: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذه الجهود النبيلة، ونسعد بتقديم التجربة الفريدة لهم من خلال زيارتهم لمشاريعنا العمرانية الضخمة. نحن ملتزمون بتوفير بيئة ملائمة ومرافق متكاملة تشمل كل مكونات العاصمة الإدارية من شوارع ومبان والتي تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع وأهمهم ذوي القدرات والهمم، وسنواصل العمل بجدية لضمان تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز دورنا في تعزيز الاندماج والتضامن المجتمعي."



تفاعل ذوي القدرات والهمم اثناء الزيارة وشاركوا الجميع مقاطع رائعة من الزجل والغناء والاناشيد وأعربوا عن سعادتهم وامتنانهم للفرصة التي منحت لهم لاكتشاف المزيد من المشاريع التي تخدم مصلحتهم وتعزز مشاركتهم الفعالة في المجتمع، تلك الزيارة التي شملت الحي الحكومي وساحة الشعب ومنطقة ساري العلم ومسجد مصر والكاتدرائية، حيث تفاعل الشباب بحماس مع المشاريع الكبرى الموجودة في المدينة،