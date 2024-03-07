30 متسابقا يشاركون في بطولة كار بارك دريفت بمركز المنارة





أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كار بارك دريفت مشاركة أكثر من 30 متسابقا في نسخته الحادية عشرة من السباق الذي سيقام يوم السبت المقبل 9 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة ريد بُل كار بارك دريفت، في مركز المنارة للمؤتمرات، والذي ستنطلق فعالياته في تمام الساعة الرابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه المتسابقون تحديات كبيرة أثناء المنافسات، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة العديد من التحديات للسائقين خلال المسارات التي تقام عليها البطولة.

ويتأهل الفائز في منافسات البطولة للمشاركة في النهائيات العالمية، لتمثيل مصر في النهائيات، التي ستقام في عُمان، خلال شهر ديسمبر المقبل.

وستشهد البطولة مشاركة المتسابق المصري هشام الخطيب، بطل العالم في بطولة CPD للدريفت، والذي يعد من أفضل رواد اللعبة حول العالم.

وسمحت اللجنة المنظمة للجماهير التي ترغب في الحضور ومشاهدة المنافسات، بالتواجد عن طريق حجز تذاكر عبر شركة تذكرتي.

وتقام منافسات بطولة ريد بُل كار بارك دريفت، على هامش فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2024" مصر، والذي يقام خلال الفترة من 7 مارس وحتى ٩ مارس الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.