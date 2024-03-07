لجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ تُهنئ أهالي رشيد على افتتاح المسجد المحلي

هنأت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والتي يرأسها الدكتور محمود مسلم، أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على افتتاح المسجد المحلي، وذلك بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف.

وبحسب بيان، استغرق الترميم 15 عاما، وبلغت تكلفة ترميمه وصيانته 105 مليون جنيه، تحملت فيها وزارة الأوقاف 64.8 مليون جنيه، ووزارة السياحة والآثار 40 مليون جنيه.

وثمنت اللجنة دور كلا من وزارتي الأوقاف والسياحة، في مراحل العمل منذ بدء الترميم وحتى الإنتهاء من المسجد وافتتاحه، إذ يعتبر أفضل هدية قبل أيام من شهر رمضان المعظم لأهالي رشيد، لما له من قيمة وجدانية وروحانية كبيرة لديهم، حيث يعد أحد أهم المساجد الأثرية من العصر العثماني.

وتوجهت اللجنة بالشكر إلى د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ود.أحمد عيسى وزير السياحة، ود.مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، ود.نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الإستجابة لطلبات نواب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضروة الإنتهاء من أعمال ترميم المسجد وسرعة افتتاحه، بعد أن قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مدينة رشيد العام الماضي، واستمعت إلى مطالب الأهالي وشكواهم من تأخر أعمال الترميم، وعلى الفور عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة ومحافظ البحيرة، وناشدتهم بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات جادة للإنتهاء من المشروع.

كما وجهت اللجنة الشكر لجهود نواب مجلس الشيوخ بالبحيرة في هذا الموضوع، وهم: محمد البنا، أمين الصيرفي، أحمد قرقورة، وجيه سنبل.