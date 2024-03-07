تعرف على مواعيد الإفطار والإمساك في شهر رمضان "إمساكية رمضان 1445"،مع اقتراب شهر رمضان في مصر لعام 2024، يثير الكثير من الأشخاص استفسارات حول مواعيد الإمساكية وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في الأيام الأولى من شهر مارس 2024، حيث سيكون اليوم الحادي عشر من ذلك الشهر أول يوم في الشهر الكريم.

يُذكر أن الشهر سيكون لمدة 30 يومًا، وسيتم تحديد جدول الإمساكية بناءً على هذا التقويم. في هذا المقال، سنقدم لكم مواعيد الإمساكية لشهر رمضان المبارك ورسائل تهنئة بمناسبة الشهر المبارك.

إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر

توضح امساكيه شهر رمضان موعد بدايه ونهايه الفصل وكذلك مواعيد الاذان التي تتمثل فيما يلي

شهر رمضان سيبدأ يوم الإثنين الحادي عشر من مارس 2024 حيث ستكون أول أيامه أقل ساعات صيامًا وينتهي في التاسع من أبريل 2024 حيث سيكون اليوم الأخير أطول يوم صيام.

تعرف على مواعيد الإفطار والإمساك في شهر رمضان " إمساكية رمضان 1445"

رسائل تهنئه لشهر رمضان المبارك

كل عام وانتم بخير أسال الله العظيم أن يجعل هذا الشهر مبارك عليكم رمضان كريم.

أسأل الله العظيم أن يجعل هذا الشهر شهر الخير واليمن والبركات وشهر المغفرة وكذلك الفرحة والسعادة عليكم وأن يبارك لكم فيه.

أسأل الله العظيم أن يجعل أيام شهر رمضان أيام مباركة عليكم رمضان كريم كل عام وانتم بخير.