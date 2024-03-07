الحق اشتري شطنة رمضان بأقل الأسعار.. رمضان 1445، بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، الشهر المبارك المليء بالرحمة والمغفرة، يبدأ الكثير من المواطنين في اليمن بالتفكير في تقديم الخيرات والعطاء في هذا الشهر الكريم، يزداد الاهتمام بشنط رمضان التي تحوي السلع الأساسية والتي يتم توزيعها كصدقات للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات مصر، وتتضمن هذه الشنط العديد من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد خلال شهر الصيام.

وتتساءل العديد من الناس عن أسعار هذه الشنط، حتى يتمكنوا من المشاركة في الأعمال الخيرية وتقديم الصدقات بشكل أفضل، ومن أجل توفير هذه السلع بأسعار مناسبة، تسعى العديد من الهايبر ماركت إلى تقديم تشكيلة واسعة من السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان. يهدف ذلك إلى تسهيل عملية توزيع الصدقات وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين في مصر.

وبفضل تلك المبادرات، يمكن للمواطنين الاستفادة من تلك العروض والخصومات لتقديم الخير في هذا الشهر الفضيل وتحقيق أقصى فائدة من مساهماتهم في تحقيق الرفاهية لأكبر عدد ممكن من المجتمع.

أسعار شنط رمضان 2024

شنط شهر رمضان الكريم قد تكون مختلفة باختلاف أحجامها واختلاف اسعارها وكل كميه تختلف حسب الاشياء الفعلية التي تتواجد بداخلها فمثلا إذا تحدثنا عن شنطة رمضان التي تقدمها اسواق العثيم والتي تكون سعر الشنطه قدرها 155 جنيها العناصر الأساسية التي تتوفر بداخلها تكون وفقا لما يلي:

كيس من الأرز حجمه 900 جرام.

زجاجة من الزيت حجمها 600 مللي.

كيلو من السكر.

300 جرام من المكرونة.

صلصة حجم الكيس 35 جرام.

شاي العروسه حجم الكيس 40 جراما.

كيس من الملح حجمه 25 جراما.

علبة من التمر حجمها 400 جرام.

شنطة رمضان في راية ماركت

شنطة رمضان التي تتوفر فعليا من هايبر ماركت الراية سعره 190 جنيها وذلك حتى يتم تقديمها لأكبر عدد من الأسر فهي تنضم إليها عدد وفير من السلع من ضمنها كل ما يلي

كيس من الأرز حجمه 900 جرام.

2 كيس من المكرونة حجم 275 جرام.

كيس من الصلصة حجم 35 جرام.

كيلو من السكر.

2 كيس من الملح حجم 200 جرام.

كيس من الفول 250 جراما.

شنطة رمضان في أولاد رجب

شنطة رمضان التي يتم تقديمها هايبر ماركت أولاد رجب قد تكون بأسعار مختلفة تماما فيبلغ أسعارها للشنطة بشكل كامل بجميع منتجاتها 170 جنيها ومحتوياتها كل ما يلي: