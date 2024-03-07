وزارة التموين تعلن عن مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا رسميًا لتحديد المواعيد الرسمية للعمل في جميع المخابز الموجودة في جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان الكريم، بهدف تسهيل الحصول على الخبز المدعم بسهولة وأكد المعرفة أيضًا للمواطنين على ضرورة تنظيم بعض الأعمال المتعلقة بشهر رمضان الكريم، بما في ذلك عمل المخابز البلدية وجميع المنافذ التي تقدم بعض السلع التموينية بأسعار مدعمة.

وأضاف وزير التموين، في سياق آخر، بعض التوجيهات لضمان متابعة مستمرة ويومية للجميع، بهدف التأكد من استقرار الوضع وتوفير الأمن الغذائي. وشملت هذه التوجيهات إجراءات مختلفة، مع التأكيد على أن أي مخالفات للقانون أو أي مشكلات قانونية ستتم محاكمتها على الفور. وبذلك يتم تعزيز الالتزام بالقوانين وضمان استمرارية توفير السلع التموينية بأسعار مدعمة لجميع المواطنين.

مواعيد صرف الخبز المدعم في رمضان 2024

أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جدولًا رسميًا لصرف الدعم خلال شهر رمضان الكريم. وفي إطار التوجيهات الصادرة، من المقرر أن تعمل ماكينات صرف الخبز يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً، مع استثناء بعض المخابز التي ستعمل بداية من الساعة 9:00 مساءً، وذلك وفقًا لخطط المديريات ومتطلبات إنتاج الخبز.

سيتم توزيع الخبز بشكل منظم طوال اليوم من جميع أنواع المخابز المتاحة في جميع محافظات مصر. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بتلك التوجيهات دون أي تقاعس أو انحراف، وفرضت رقابة رسمية لمن يخالف القوانين وتنفيذ بعض الإجراءات القانونية بحق من يُخالف، بما في ذلك استيلام الدقيق من المطاحن وفقًا للحصص المقررة.

وتعمل لجنة خاصة على مراقبة ومراجعة الأوزان والأسعار لضمان التزام المخابز بالقوانين واللوائح المعتمدة.

توجيهات وزير التموين لمتابعة جودة وأسعار السلع الأساسية

وجهت وزارة التموين بشكل رسمي بضرورة متابعة استقرار الحالة التموينية في معظم البلاد والمحافظات. وتأتي هذه الجهود كجزء من التركيز الشديد على مراقبة الجودة وضبط الأسعار التي تعتمد عليها الكثير من المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بتوفير أسطوانات البوتاجاز مباشرة بكميات كبيرة لضمان توافرها للجميع في أي وقت. وتهدف هذه الإجراءات والسياسات إلى ضمان توفير المواد البترولية في جميع المناطق.

وتنفذ الوزارة هذه الإجراءات والقوانين وفقًا لتوجيهات وتوصيات جمعيات المستهلكين التي تمثل صوت الجمهور وتستهلك عددًا كبيرًا من السلع الغذائية المدعمة. وبهذا، تعمل الوزارة بجدية على ضمان استمرارية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وجودة عالية.