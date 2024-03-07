اعرف مواصفات وأسعار Hyundai Tucson 2025، تمتاز Hyundai Tucson 2025 بكونها واحدة من السيارات الرياضية متوسطة الحجم التي تجمع بين الأداء والراحة بشكل متميز.

وتتميز توسان بمحرك قوي وتصميم داخلي فاخر يوفر تجربة قيادة ممتعة ومريحة للغاية، وبفضل تقنياتها المتقدمة وتصميمها الخارجي الملفت للأنظار، تعتبر توسان خيارًا مثاليًا للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن سيارة عصرية وعملية.

Hyundai Tucson 2025

اختيار هيونداي توسان 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 187 حصان، مع نظام الدفع بالعجلات كخيار قياسي بالإضافة إلى خيار الدفع الرباعي الإختياري تقدم توسان تجربة قيادة سلسة للتنقل.

الأداء ومكونات السيارة

وتوفر هيونداي توسان 2025 بخيارات هجينة ومكونات إضافية، حيث تقدم كل منها أداءً متألقا على مزايا غير هجينة، ولكنها قد لا تتمتع بنفسها حيوية القيادة كبعض المنافسين لها مثل هوندا CR-V ومازدا CX-50 وفولكس فاجن تيغوان تعتبر توسان خيارا جيدا للذين يفضلون السفر إلى نيجيريا والرحلات الهادئة في الطبيعة، خاصة مع المزايا الجيدة التي توفر منتجات فاخرة ومزيدا من وسائل التكنولوجيا المتطورة.

المواصفات الداخلية للسيارة

من المتوقع أن تأتي شاشة توسان 2025 معلومات ذكية للسائق وشاشة لمس للترفيه مقاس 9 بوصات، بالإضافة إلى مقاعد جلدية مع نظام تدفئة وبريد للقاعدة، وصندوق خلفي واسع، وخلفية USB.

مواصفات السيارة من الخارج

من المتوقع أن تشهد أحداث خارجية للتوسان 2025، بما في ذلك شبكة أمامية كبيرة، ومصابيح LED رباعية، وشارات جانبية، ومجسمات رياضية واسعة، بالإضافة إلى تصميم رياضي جديد.

مزايا السلامة ومساعدة السائق في هيونداي توسان 2025

النظام القياسي

يتضمن نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ ميزة قياسية لزيادة السلامة.

تحذير من الخروج عن المسار تعتبر ميزة قياسية لمساعدة السائق على البقاء في المسار الصحيح.

يعتبر نظام رصد نقاط العمياء ميزة قياسية لتحسين الرؤية والتنبيه عند وجود مركبات في النقاط العمياء.

يضمن نظام التحكم السرعة التكيفي المحافظة على مسافة آمنة بين السيارة والسيارات الأخرى أمامها.

خيارات المحرّك والأداء في هيونداي توسان 2025

محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر

قوة: 187 حصانا.

عزم الدوران: 195 رطل-قدم.

اختياره من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في 7.8 ثوان.

محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر

قوة: 190 حصانا.

عزم الدوران: 182 رطل-قدم.

التسارع من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في 8.9 ثوان.

سعر هيونداي توسان 2025

من المتوقع أن يبدأ سعر هيونداي توسان 2025 من 29،000 دولار.