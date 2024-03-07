تعرف على قيمة الدعم للشخص الواحد من خلال حساب المواطن، مع اقتراب إصدار بيان إيداع الدفعة القادمة لحساب المواطن للسنة الحالية، يقوم العديد من المستفيدين بالبحث عن حاسبة حساب المواطن لتحديد قيمة الدعم الذي يستحقونه وفقًا لحالتهم. يتيح برنامج حساب المواطن هذه الحاسبة للمستفيدين للتحقق بسهولة من القيمة المستحقة، مما يوفر الوقت والجهد في عملية البحث.

ويمكن الوصول إلى هذه الحاسبة الإلكترونية عبر موقعنا، حيث توفر المعلومات اللازمة للمستفيدين. في حال عدم العثور على القيمة المتوفرة في الحاسبة الإلكترونية، يتعين على المستفيد تقديم شكوى أو اعتراض بشأن المبلغ المستحق، ويمكن الحصول على التوجيهات والإرشادات اللازمة من خلال هذا المقال.

حاسبة حساب المواطن

لتقدر أن تعرف قيمة الدعم المستحق يجب أن تتجه إلى الحاسبة لحساب المواطن التقديرية من خلال إتباع الآتي:

الضغط على “الحاسبة التقديرية”.

ومن ثم سيتضح سؤالين أولهما هو “هل أنت موجود في البرنامج” والثاني هو “هل أنت شخص مستقل” أو صاحب أسرة”.

عند الضغط على صاحب أسرة سيتم توضيح خانات لأجل وضع التابعين فوق ال 18 عام والأقل من 18 سنة، زيادة على راتب الأسرة الكلى.

إذا تم تأكيد مستقل سوف يطلب منك البرنامج مجموع الراتب فقط.

الضغط على المبلغ المسجل وقت التقديم في البرنامج بالإضافة إلى معلومات التابعين التى تم توفيرها وقت التسجيل.

النقر على “الحاسبة التقديرية”.

هكذا تظهر الحاسبة القيمة المستحقة شهريًا.

تحديث بيانات حساب المواطن

أكد حساب المواطن بإعطاء مستفيديه لتحديث المعلومات، كما أكد أنه عليهم تحديثة بصورة مستمرة، لأن المعلومات يمكن أن تختلف في أي وقت، بالإضافة إلى تأكيده على أهمية حذف الأوراق المسجلة في البرنامج ومنتهية الصلاحية وزيادة مرفقات وأوراق جديدة، وهذا لدوام إستقبال الدعم وإعادة توجيهها إلى الفئات المؤكدة أكثر، وخطوات تجديد المعلومات كالآتي:

تأكيد الدخول إلى حساب المواطن.

تسجيل كافة بيانات الحساب.

النقر على حسابي.

ثم النقر على استكمال الطلب.

تسجيل البيانات.

تحديث المعلومات القديمة.

النقر على حفظ.

طريقة التسجيل في حساب المواطن