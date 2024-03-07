خبير أممي: إسرائيل تدمر منظومة الغذاء في غزة

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شعار الامم المتحدة - أرشيفية

قال خبير بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن إسرائيل تدمر المنظومة الغذائية في قطاع غزة، في إطار "حملة تجويع" أوسع نطاقًا، ضمن حربها على حركة حماس. 

وحذر مسؤولو إغاثة من خطر مجاعة بعد 5 أشهر من الحملة العسكرية ضد حماس، في حين أبلغت مستشفيات في الشمال المعزول من قطاع غزة عن وفاة أطفال، بسبب سوء التغذية.
وقال مايكل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، إن "إسرائيل لا تمنع وتقيّد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فحسب، وإنما تدمر المنظومة الغذائية في غزة".

حماس اسرائيل حقوق الإنسان الأمم المتحدة غزة
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