مع اعتماد المجمع للمكتب الفني الباباوي.. مستشار البابا: هو جهة قانونية هندسية تأسست بقرار باباوي

عُقِدَت في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الجلسة العامة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وحضور ١١٠ من أعضائه البالغ عددهم ١٣٣ عضوًا.

وجاء ضمن توصيات وقرارات المجمع المقدس، اعتماد تأسيس المكتب الفني العام بالبطريركية مع إنشاء فروع بالإيبارشيات ليقوم بالتواصل مع الجهات الحكومية المتنوعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالكنائس.

المستشار بيشوي باسل المستشار القانوني للمكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال في تصريح له إن المكتب الفني لقداسة البابا هو جهة ذات طابع قانوني هندسي، تأسس في الثلاثين من شهر أغسطس لعام 2020، بموجب قرارًا باباويًا، وهو الجهة المنوط بها البت الهندسي والقانوني لكل العقارات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وموقفها القانوني، من كنائس ومباني خدمات ومشروعات مثل المستشفيات والمزارع والمدارس وخلافه، إضافة إلى الأديرة ومشروعاتها.

كما أشار إلى أن المكتب الفني الباباوي هو الجهة المنوط بها استخراج تراخيص بناء الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبان أخرى تابعة؛ كما تعمل اللجنة على التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى تقنين اوضاع الاراض التي كانت زراعية ولم تعد صالحة للاستخدام الزراعي فيقوم المكتب الفني بتغيير نشاط الارض ومتابعة العمل حتى استخراج رخصة بناء الكنيسة، وتقديم دراسات جدوى للمشاريع طبقًا للاحتياج، وتوظيف كوادر لإدارة التراخيص ولإدارة العقود وتسجيل الأراضي، بجانب توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية، وأيضًا توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية، وعمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجًا سواء (الكنائس – المدارس – المستشفيات).

مع عمل قوائم بالمهندسين المعتمدين (معماري – مدني – إليكتروميكانيكال – مرور)، ووضع جدول بأتعاب استرشادية وزمن تسليم رسومات للاستشارين، وأيضًا وضع قوائم من المقاولين المعتمدين (حفر وخرسانة وطوب)، مع وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين.