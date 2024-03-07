حضور القوة الضاربة.. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

اختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر، الذي سيدخل مواجهة القمة أمام الزمالك، في المباراة التي ستجمع الفريقين بنهائي كأس مصر 2023 على الأراضي السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس

يلتقى الأهلي والزمالك، مساء، غدًا، الجمعة الموافق 8 مارس 2024 على ملعب "الأول بارك"، في نهائي بطولة كأس مصر النسخة القديمة 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت فلسطين والقاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو – موديست – حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك

تنقل مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، على قناتي إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس الرياضية، ويتولي مسؤولية التعليق على المباراة مدحت شلبي على كلا القناتين.

