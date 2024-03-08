اتفرج على افضل الافلام والمسلسلات القديمة بكل سهولة "تردد قناة ماسبيرو زمان"

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اتفرج على افضل الافلام والمسلسلات القديمة بكل سهولة "تردد ق

اتفرج على افضل الافلام والمسلسلات القديمة بكل سهولة "تردد قناة ماسبيرو زمان"، يبحث الكثيرون في مصر والوطن العربي في الوقت الحالي عن تردد قناة ماسبيرو زمان، فهي قناة تمثل ملاذًا لعشاق الفن المصري الأصيل. تقدم القناة محتوى متنوعًا وهادفًا بجودة عالية، مما يعيد إحياء ذكريات الماضي الجميل ويوفر تجربة ترفيهية وثقافية فريدة من نوعها. 

بفضل مسلسلاتها وأفلامها القديمة، تأخذنا قناة ماسبيرو زمان في رحلة إلى الماضي، حيث نستمتع بمشاهدة الأعمال الفنية الكلاسيكية التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم. لذا، تعتبر قناة ماسبيرو زمان واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تساهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة. ولمن يرغب في متابعتها، يمكن الحصول على ترددها على النايل سات للاستمتاع بمشاهدة أفضل الأعمال الفنية القديمة.

تردد قناة ماسبيرو زمان علي النايل سات

  • التردد: 11842
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚
  • معامل الترميز:27500
  • معامل الاستقطاب: أفقى
  • دقة القناة: SD

مميزات قناة ماسبيرو زمان

  • حفلات لأبرز الفنانين القدامى منهم: الفنانة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والفنانة وردة والفنانة نجاة الصغيرة.
  • لا يوجد بالقناة فواصل إعلانية بين البرامج والمسلسلات مما لا يصيب المشاهد بالملل ويجعله يغير القناة.

مسلسلات قناة ماسبيرو زمان

تقوم قناة ماسبيرو زمان بعرض الكثير من المسلسلات المميزة والتي يفضلها العديد من الأشخاص منها:

  • المال والبنون.
  • ليالى الحلمية.
  • الليل واخره.
  • الرجل الثالث.
  • الأبواب المغلقة.

برامج قناة ماسبيرو زمان

تقوم قناة ماسبيرو زمان بعرض العديد من البرامج المميزة والتي يفضلها العديد من الأشخاص منها:

  • النادى الدولى.
  • سهرة.
  • دوري النجوم.
  • خواطر الشيخ الشعراوي.

 

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