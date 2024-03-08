تردد قناة dmc على النايل سات وعرب سات

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تردد قناة dmc على
تردد قناة dmc على النايل سات وعرب سات

تجذب قناة DMC انتباه العديد من المشاهدين في مصر والوطن العربي، وخاصةً خلال شهر رمضان 2024، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للعديد من البرامج والمسلسلات المصرية والعربية، ويثير اهتمام العديد من الأشخاص استفسارهم حول ترددات القنوات على النايل سات وعرب سات.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية قائمة بالترددات المهمة وأبرز المسلسلات التي ستُعرض خلال شهر رمضان 2024.

تردد قناة dmc على النايل سات


- التردد: 11449.
- معدل الترميز: 2750.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة dmc على عرب سات


- التردد: 12092.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: رأسي.

مسلسلات قناة dmc في رمضان 2024:

1. "الحشاشين": بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.
2. "إمبراطورية ميم": بطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي.
3. "عتبات البهجة": 15 حلقة للفنان يحيى الفخراني.
4. "بابا جه": 15 حلقة للفنان أكرم حسني ونسرين أمين.
5. "فراولة": 15 حلقة للفنانة نيللي كريم.
6. "دون سابق إنذار": 15 حلقة للفنان آسر ياسين.

طريقة تنزيل قناة dmc على التلفاز

1. قم بفتح قائمة الإعدادات على التلفاز.
2. اختر "Setting" أو "الإعدادات".
3. اضغط على "إضافة تردد".
4. عند تنزيل القناة، قم بكتابة معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز واختر الاستقطاب (أفقي أو رأسي).
5. اختر القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).
6. اضغط على زر البحث.
7. أخيرًا، انقر على "حفظ"

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