سعر النفط يرتفع بدعم من ازدياد الطلب

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة زيادة بدعم من ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.45 بالمئة أو 37 سنتًا إلى 83.32 دولارًا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.61 بالمئة أو 48 سنتًا إلى 79.44 دولارًا.

وأفادت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما هبطت مخزونات نواتج التقطير 4.1 مليون برميل، وانخفض المخزونان بأكثر من المتوقع، بما يعكس قوة الطلب.

وفي الصين، ارتفعت واردات النفط الخام 5.1 بالمئة في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وزاد استهلاك الوقود في الهند 5.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير وسط نشاط قوي للمصانع في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.