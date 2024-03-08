أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا طفيفًا في المعاملات الفورية

تستعد أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر وتحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2157.16 دولارًا للأوقية (الأونصة)؛ لتظل قريبة من المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة عند 2164.09 دولارًا.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2164.40 دولار، وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بأكثر من 3.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وتتجه أسعار الذهب لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 916.30 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.29 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.5 إلى 1039.17 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.