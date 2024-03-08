بيع محال تجارية وصيدلية بالعبور الجديدة.. وافتتاح معرض "أهلًا رمضان" بالمدينة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن بيع 7 محال تجارية بالمركز التجاري المقام على القطعة رقم (59) بمنطقة اللؤلؤ بالحي الـ14 بالمدينة بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح من 20م2: 40م2، بالإضافة إلى صيدلية.


وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.


وقام رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالافتتاح الرسمي لمعرض " أهلا رمضان "، المقام بالمدينة بالتنسيق بين المبادرات الحكومية والتنموية والمستثمرين بالمدينة، يرافقه عدد من رموز المحافظة والمدينة، وممثلي حزب مستقبل وطن بأمانة العبور، وممثلي العمل المجتمعي بالمدينة، ولفيف من قيادات الجهاز، وذلك في إطار إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.


وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن المعرض يقام بمبنى الحضانة بمنطقة الحرية لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

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