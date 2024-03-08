غدًا.. قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم لتحويل مسار خطى مياه

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غدٍ السبت الموافق ٩ - ٣ – ۲۰۲٤، وحتى الساعة 1 صباح يوم الأحد الموافق ۱۰ - ٣ – ٢٠٢٤.


وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن قطع المياه نظرًا لأعمال تحويل مسار خطى المياه أقطار ۱۲۰۰مم و۸۰۰ مم بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، وذلك لاستكمال أعمال طرق بالطريق الدائري بمنطقة أم بيومي.


وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن على رقم ١٢٥ أو على خدمة " الواتس اب " على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

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